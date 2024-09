Els propietaris denuncien que el pla d'urbanisme redueix el terreny construïble al 10%

Andorra la VellaEls propietaris de terres d'Ordino estan en peu de guerra contra el pla d'urbanisme que ha rebut prop de 150 al·legacions ja que no estan d'acord ni amb la filosofia ni els canvis que suposadament introduïa el comú després d'una versió inicial on gairebé no es podia construir enlloc mai més.

Josep Duró, president de l'Associació de Propietaris de Terres (APTA), ha assegurat que la proposta de revisió del pla d'urbanisme de la parròquia continua sent contrària als interessos dels propietaris d'Ordino. Es reafirmen en què no s'estan respectant els seus drets i que s'està castigant a les famílies que van "preservar" els terrenys. Les terres 'preservades' passaran majoritàriament a tenir un valor residual després que el pla deixi en mínims la possibilitat d'edificar.

Duró ha posat com a exemple, en declaracions a ATV, que la protecció de les zones verdes redueix el terreny construïble a la parròquia d'Ordino a un 10% de terreny disponible. Actualment, amb el pla actualment en vigor és del 50%. Creuen que tothom pot concloure que cal posar certs límits, però deixar els terrenys edificables i les possibilitats de construcció en testimonials.

Segons Duró, els propietaris no volen torres de 16 pisos a Ordino, però reivindiquen el dret a preservar el valor de les propietats i el patrimoni. Posa de manifesta que "la postal d'Ordino és maca, però el que no pot ser és que la postal d'Ordino sigui en conseqüències de tipus socials i econòmics a les famílies que han preservat el patrimoni o han comprat un terreny."