Proposta perquè certes feines del país tinguin el català com a requisit

Andorra la VellaEls empresaris haurien d’incloure el català dins dels requisits per optar a algunes feines, com es fa, per exemple, amb l’anglès. Aquest és el plantejament del president de Plataforma Andorrana per la Llengua, l’exraonador del ciutadà Marc Vila Amigó.

Vila, en declaracions a Ràdio Nacional, destaca que en moltes feines es demana un bon nivell en certes llengües com l’anglès o el francès. Plataforma Andorrana per la Llengua aposta perquè l’empresariat faci el mateix amb el català.

Segons Vila, “depenent de les persones i depenent dels llocs, poder demanar un nivell més alt o més baix. La llei ho fa en certa manera, però es podria ser més ambiciós. No és recomanable en tècnica jurídica canviar una llei al cap de tres mesos, esperem un termini prudencial, un any, i mentrestant fem el lobby per anar cap aquí.”