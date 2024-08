Les pròrrogues dels contractes de lloguer seguiran mentre no entrin pisos al mercat

Andorra la VellaL'intervencionisme de Govern en el mercat de lloguer va per a llarg. Així es pot desprendre de les declaracions del Cap de Govern Xavier Espot que ha deixat clar que mentre no s'aconsegueixi que entrin molts pisos al mercat de lloguer, una xifra superior als mil segons es pot deduir dels seus números, es continuarà amb la renovació obligatòria dels lloguers i la limitació del preu al qual es pot augmentar l'arrendament.

Segons Espot, fins que no es faci una transició d'uns 700 pisos d'apartaments turístics o es posin els pisos buits que hi ha actualment, no es podran aixecar les mesures d'intervenció. Aquesta suma ja és clarament superior als mil pisos ja que hi ha unes dues mil unitats buides.

El Cap de Govern ha defensat i ha reivindicat el motiu pel qual des del Govern insisteixen tant en aquest projecte de llei de l'habitatge, conegut com a llei òmnibus. "Ens ha de permetre de disposar d'una oferta suficient de lloguer a preu assequible que faci que l'aixecament de les mesures d'intervenció actuals no ens aboqui a una situació de problemàtica social molt greu". Si aquesta mesura de posar pisos de lloguer en el mercat acabés fructificant al llarg d'aquests tres anys, el cap de Govern no descartaria poder aixecar aquestes mesures a poc a poc, ha matisat.