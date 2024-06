Protecció Civil alerta d'avis groc per tempestes elèctriques aquesta tarda

Andorra la VellaProtecció Civil ha activat l'avís groc de cara a les tempestes previstes per aquest dilluns a la tarda. Segons explica el Servei Meteorlògic, les precipitacions, tot i ser generals, poden ser més intenses al centre del país i aniran acompanyades d'activitat elèctrica. En aquest sentit, el vent serà moderat de component sud-oest. S'espera que l'episodi comenci durant aquest migdia i que s'allargui fins al voltant de les 21 hores.

Pel que fa a les temperatures, el Servei Meteorològic espera que per a la jornada d'aquest dilluns les mínimes sigui d'11 graus a Andorra la Vella, de 6 a 1.500 metres i de 2 al Pas de la Casa. Per contra, les màximes arribaran als 19 graus a la capital, als 15 a 1.500 metres i als 7 graus al Pas de la Casa.

De cara a dimarts, la previsió és que el pas d'un altre front provinent d'una pertorbació de l'Atlàntic deixi nuvolositat i algunes pluges a la tarda. La situació canviarà per dimecres, quan es viurà un matí amb clarianes i una tarda amb el cel ennuvolat. Tot i la formació de núvols, la previsió és que no hi hagi precipitacions.