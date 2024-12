Restablerta la connexió entre Andorra i la Seu després dels talls de la protesta

La Seu d'UrgellLa manifestació per l'habitatge a la Seu ha estat massiva i un miler de persones s'han apropat per demanar mesures que solucionin la problemàtica. La mobilització ha donat el tret de sortida al passeig Joan Brodieu a les 18 h i al voltant de les 19:45 h han arribat a l'N-145, la carretera que connecta Andorra amb Espanya. El Departament de Mobilitat ha informat que els participants havien tallat la via en tots dos sentits de la marxa. Finalment, a les 20:10 h s'ha restablert el trànsit a la carretera. L'N-145 també patia afectacions per la protesta en direcció Puigcerdà i Lleida i ja es pot circular amb normalitat.

✅ Es restableix el trànsit a la N-145 PK 0



La manifestació a l’alçada de la rotonda de la Seu d’Urgell ha finalitzat i la circulació queda normalitzada en els tres sentits: Andorra, Puigcerdà i Lleida.



Gràcies per la vostra paciència. #MobilitatAndorra https://t.co/kFwWoh5xMt — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) December 6, 2024