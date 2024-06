El PSC, guanyador de les europees a la Seu

La Seu d'UrgellEl PSC-PSOE ha guanyat les eleccions al Parlament Europeu a la Seu d'Urgell, amb prop d'un terç dels vots emesos i amb més de 7 punts d'avantatge sobre la segona força, Junts, i 9 punts sobre la tercera, ERC-Ara Repúbliques. Aquestes tres formacions també han concentrat la major part del vot a la resta de l'Alt Urgell, on Junts ha vençut a 13 dels 19 municipis de la comarca, incloent-hi alguns dels més importants com Oliana, Montferrer i Castellbò, Ribera d'Urgellet i Organyà, i ERC ha estat la preferida en els cinc casos restants, segons informa Ràdio Seu.

Tot plegat, però, en uns comicis en què la participació ha registrat en molts casos mínims històrics i en què, de fet, l'abstenció ha superat el nombre total de vots a la gran majoria de poblacions, amb davallades de 25 punts a la Seu i d'entre 30 i 40 punts en molts altres recomptes. El mateix ha passat a bona part de la demarcació de Lleida i, encara menys, al conjunt de Catalunya.

A la Seu d'Urgell, han votat tot just 3.336 persones i la participació s'ha quedat en un 37,12% (-25,83 respecte del 2019, quan es va arribar al 62,87%). El PSC ha estat la primera força amb 959 vots (29,0%), seguida de Junts (717 vots, 21,7%). ERC-AR (663, 20,0%), PP (391, 11,8%), Vox (170, 5,1%), Podemos (101, 3,0%), Comuns Sumar (92, 2,7%), Se Acabó la Fiesta (70, 2,1%) i PACMA (36, 1,1%). Ja per sota de l'1%, Ciutadans ha tret 11 vots; FO, 11; IE, 7; PCPE, 5; EC, 5; i PMR, 5. La resta de formacions -n'hi havia 34 en total- no han arribat als 5 vots.

Si es fa la comparativa amb les eleccions de 2019, el PSC ha perdut vots (-112) però, en un context d'alta abstenció, ha aconseguit augmentar en prop de la meitat el seu percentatge (+9,7). Per la seva part Junts, que havia guanyat a la Seu ara fa cinc anys amb un 32,1%, ha perdut més de la meitat dels vots obtinguts als anteriors comicis (-1.068) i un terç de la seva anterior proporció (-10,4). Una cosa semblant ha passat amb ERC-AR, que s'ha quedat amb menys de la meitat de suport (-900) i ha perdut també prop d'un terç del percentatge (-8,0). En canvi, el PP ha recuperat terreny tant en vots (+92) com en tant per cent (+6,4), en una línia semblant a la de Vox (+73 vots i +3,4 punts). Podemos, que aquestes eleccions es presentava separada de Comuns Sumar, ha perdut prop d'un terç de percentatge respecte del 4,7% que havia obtingut (-1,65); i si se sumen aquestes dues formacions, han perdut més d'una quarta part de vots respecte del seu resultat conjunt de fa cinc anys (-69).

A principal municipi del sud de l'Alt Urgell, Oliana, amb una participació del 50,89% (-29,02), Junts ha vençut (36,2%) amb més de 10 punts d'avantatge sobre la segona força, el PSC (25,6). Els han seguit ERC-AR (17,6%), PP (8,9), Vox (3,3), Podemos (2,6) i Comuns Sumar (1,3).

Al tercer municipi de la comarca, Montferrer i Castellbò, la participació no ha passat del 34,17% (un descens de -37,27) i Junts hi ha obtingut un 31,1% de suport, seguit d'ERC-AR (23,7), PSC (21,3), PP (6,1), Vox (5,4), Comuns (4,4) i Podemos (2,3). A Ribera d'Urgellet, amb una afluència a urnes del 39,40% (-28,87), Junts ha vençut amb una proporció molt semblant (31,9%), per davant del PSC (26,1), ERC-AR (21,8), PP (5,7), Podemos (2,8), Se Acabó (2,8) i Vox (2,5). I a Organyà, on ha votat poc més de la meitat de veïns d'ara fa cinc anys (40,96%, -37,54), Junts ha arribat fins al 36,2%, amb força avantatge sobre ERC-AR (28,3), PSC (18,1), PP (5,9), Vox (3,9), SAE (1,5) i Comuns (1,1).

A més d'aquestes quatre poblacions destacades, Junts també ha estat la formació més votada a Alàs i Cerc (amb un suport del 27,7%), Bassella (33,3), Cabó (33,3), Cava (40,9), Coll de Nargó (32,1), el Pont de Bar (42,1), Estamariu (57,6), les Valls de Valira (28,4) i Peramola (40,5).

Per la seva part, ERC-AR ha estat primera força a les Valls d'Aguilar (34,0% de vots), Fígols i Alinyà (28,2), Josa i Tuixent (34,7), la Vansa i Fórnols (29,8) i Arsèguel, on ha arribat a un 42,8% de suport.