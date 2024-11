PSOE i Sumar apugen impostos i activen l'efecte crida a Andorra

Andorra la VellaPSOE i Sumar han tancat un acord sobre la llei de l'impost a les multinacionals, que s'anava a votar aquest dilluns en el Congrés. Un dels punts més polèmics dins de les modificacions incloses és que a partir del 2025 s'elevarà en dos punts la tributació en l'IRPF de les rendes de capital per sobre dels 300.000 euros.

L'explicació per part dels partits espanyols de la majoria de Govern és que s'ha de "continuar avançant en l'equitat horitzontal amb les rendes del treball".

Tot el paquet nou de nous impostos i augment d'altres ha fet que torni a activar-se l'efecte crida per venir a viure a Andorra. Tot i que la notícia s'ha conegut avui mateix fonts del món de l'assessoria han destacat que ja hi ha consultes per saber que cal per traslladar la residència al Principat.

Cotxes de luxe

Els partits de l'executiu espanyol s'han compromès a introduir esmenes per gravar més també els beneficis de la banca, apujar l'IVA als apartaments turístics i aplicar l'impost de luxe a iots, jets privats i cotxes de luxe, entre altres mesures.

S'introdueix un IVA del 21% per als apartaments turístics amb la "fi de retallar la seva rendibilitat i transformar-los en habitatges per al lloguer permanent, alleujant la falta d'habitatge habitual en les zones tensionadae".