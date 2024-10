Tot a punt pel 'Work on Andorra'

Andorra la VellaEl Work on Andorra, un espai de diàleg, anàlisi i coneixement al voltant de l’escenari present i futur d’Andorra arriba aquest any a la segona edició amb l’objectiu d’identificar els reptes i oportunitats als que s’enfronta el país en el marc del concepte ESG: entorn, social i govern, els tres àmbits d’acció contemporanis d’empreses i governs. I ho farà a través de ponents especialitzats en diferents temàtiques que donaran el seu punt de vista sobre la intel·ligència artificial, el canvi climàtic, la sostenibilitat i l’acord d’associació amb la Unió Europea.

La jornada arrencarà el 22 d’octubre a les 9.30 hores amb la taula rodona ‘Intel·ligència artificial en un petit país: oportunitat o amenaça?’, en què prendran part el coordinador de tecnologia a Andorra Recerca + Innovació, Jordi Ascensi; el director de l’oficina digital d’Andorra Telecom, Cesar Marquina; el director d’inversions de MoraBanc, Gerard Albà i el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. En aquest debat s’intentarà reflexionar al voltant del potencial d’Andorra per a esdevenir un ‘laboratori’ on experimentar i desenvolupar en clau de país amb la IA, tant pel que fa a les oportunitats com a les amenaces.

Tot seguit, l’investigador a Andorra Recerca + Innovació i doctor en ciència i tecnologia de la sostenibilitat, Oriol Travesset; el director de transformació digital i comercial de Grandvalira Resorts, Jordi Galceran; el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, seran els protagonistes de la taula rodona ‘Canvi climàtic: reinventant Andorra’ en la qual es tractaran temes com l’impacte del canvi climàtic en el turisme i com el país pot actuar per atenuar-lo a través de mesures que tinguin una influència sobre la depesa energètica o el malbaratament de recursos naturals i amb accions que puguin anar encaminades, per exemple, a promoure el sector primari.

‘Sostenibilitat: què poden fer les empreses per un millor futur’ serà la tercera taula rodona de la jornada i en la que es donaran a conèixer iniciatives que el sector privat fa per a la prevenció de residus, l’estalvi energètic, el consum responsable, la col·laboració publicoprivada en temes de sostenibilitat, la ciència i la recerca al servei de les societats i la sostenibilitat. La responsable de projectes i estudis ambientals a Ecotècnic, Laura Carreras; la responsable de projectes ESG a MoraBanc, Jessica Reynoso; la directora de sostenibilitat, comunicació i relació amb clients a FEDA, Nerea Moreno i Jorge Soler, de Philip Morris, seran els encarregats d’oferir el seu punt de vista sobre com les empreses han de donar resposta a les demandes de la societat en funció de la seva acció en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu.

A l’últim, la taula rodona centrada en l’acord d’associació amb la Unió Europea comptarà amb la politòloga Judith Pallarès; el politòleg i autor del llibre ‘Andorra i la qüestió europea: revisió dels fonaments de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea’, Pol Bartolomé; el rector de la Universitat d’Andorra (UdA) Juli Minoves i el catedràtic emèrit de ciència política i de l’administració al departament de dret constitucional i ciència política de la facultat de dret de la Universitat de Barcelona, Pere Vilanova. Què comportarà l’acord d’associació amb la UE, quin impacte tindrà sobre la sobirania o com afectarà sectors com el primari o el comerç i els drets i obligacions que es derivaran del cabal comunitari seran algunes de les qüestions que respondran els experts.

Un ‘brunch’ a càrrec de la dietista Marta Pons on se centrarà en com la transformació dels aliments sense combustió pot millorar la dieta de les persones, fent-la més saludable, servirà per posar el punt final a la jornada.