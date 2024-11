Punts de recollida de càpsules de cafè a totes les parròquies

Andorra la VellaReciclemBé, conjuntament amb les set parròquies i Pirinenca Serveis han arrencat una campanya amb l’objectiu d’incentivar la participació activa de la població amb relació a les tres 'R' (reciclar', reutilitzar i reduir) coincidint amb la Setmana europea de la prevenció de residus i centrada, més concretament, en les càpsules de cafè.

La campanya publicitària de màrqueting de carrer, encapçalada per ReciclemBé i amb el suport de Pirinenca Serveis i els set comuns, busca sensibilitzar a la població sobre la importància de reduir, reutilitzar i reciclar els envasos a través de mobiliari urbà 100% reciclat sota el lema: 'Forma part del canvi'. L’objectiu és d’incentivar la població a deixar progressivament de consumir cafè de càpsula, responsable de 40.000 tones de residus a l’any, i fer a poc a poc el canvi al cafè a granel. Per tal d’impulsar els bons hàbits del reciclatge, a cada parròquia s’ha col·locat una tassa de cafè gegant, on es podran portar les càpsules d’alumini i de plàstic, per tal de poder reciclar-les millor.

Al llarg de la setmana, des de ReciclemBé, a través de les seves xarxes socials i de la web, compartiran amb la població una sèrie d’eco-consells, de notícies i d’activitats familiars perquè tothom pugui participar en la Setmana europea de la prevenció de residus i posar en pràctica les '3 R'.