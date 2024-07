"La gent d'Andorra anava amb gossos a la muntanya a buscar-la i després de quatre anys, no crèiem que pogués aparèixer"

Andorra la VellaDesprés de quatre anys desapareguda, la gossa Lua ha estat retrobada a Perpinyà. Els seus propietaris, Núria i Àngel, que gairebé havien perdut l'esperança de trobar-la, van rebre una trucada d'una protectora de Perpinyà informant-los que Lua estava en bon estat. La van anar a buscar immediatament.

Lua havia desaparegut a Andorra i va ser trobada per un veí de Fenouillet, qui va guanyar-se la seva confiança amb menjar i va portar-la al veterinari, on van identificar-la gràcies al xip. Ara, Lua ha tornat a casa a Madrid, on ha estat revisada pel veterinari i ha passat per la perruqueria. La família ha crescut amb una filla i dues gosses més, Pimienta i Canela, que encara han de conèixer la Lua després de la seva quarantena. Lua s'ha tornat més afectuosa i sociable després d'aquests anys, i la família està molt agraïda a tothom que va ajudar a trobar-la.