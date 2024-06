Quatre de cada deu tràmits relacionats amb Govern es fan en línia

Andorra la VellaAproximadament un 42% dels tràmits de l'administració central ja s'estan "fent en línia". Així ho posa en relleu el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, que reitera que quan acabi aquesta legislatura el 100% dels tràmits estaran digitalitzats. Rossell recorda que "quan es parla d'administració digital no és tan fàcil com ficar un tràmit en línia" sinó que cal tenir en compte "quatre potes" la primera de les quals seria la legislativa, una qüestió que no és gens senzilla, ja que tot sovint "s'han de tocar lleis o reglaments per agilitzar o simplificar tràmits". Una segona que és la tecnològica i que s'ha anat treballant amb el 'bus' d'interoperabilitat i la seu electrònica. També hi ha "una part molt important de gestió del canvi (intern) i de comunicació i informació a la ciutadania" i l'última pota seria "l'orientació 360 a l'administrat" .

Rossell reivindica que pel que fa a la part d'infraestructura fins ara s'ha fet "un treball considerable", ja que l'estiu passat s'estava en "1.125 tràmits" i després d'haver-ho analitzat i "destriats els que estaven actius i els que no ho estaven" s'ha pogut aconseguir "una eliminació d'un 30%" i s'ha passat a 750, que són els que hi ha actualment. Segons el secretari d'Estat això ja ha suposat una millora per a l'administrat perquè ara pot trobar també la informació d'una manera "molt més fàcil". De manera paral·lela, s'ha treballat en altres millores, com el sistema de notificació que es va presentar fa un parell de setmanes i que servirà perquè "quan un ciutadà faci un tràmit rebi una notificació de l'estat de finalització" i, "fins i tot" quan li manqui alguna informació. "Ens estalviem molts desplaçaments", manifesta el secretari d'Estat de Transformació Digital, que reivindica també el guany en "qualitat" i que a més, es fa un pas endavant perquè cada vegada més la ciutadania opti per fer tràmits en línia, ja que serà "més fàcil" precisament, també, per aquesta millor comunicació.

"El que vol l'administració és sempre poder atendre de la millor manera el ciutadà", exposa Rossell, que destaca també que a banda de l'atenció digital també cal tenir en compte la presencial, precisament per la bretxa digital, ja que hi pot haver persones que no volen o no poden fer els tràmits en línia. Per aquest sentit, una altra de les millores impulsades és el canal de suport digital. Així els telèfons del Govern, de Tràmits i del Punt d'Empresa han incorporat un suport per guiar les persones que puguin tenir alguna dificultat amb la tramitació en línia. "Crec que és necessari acompanyar amb tots aquests tràmits la ciutadania i per això s'ha volgut fer aquest canal", manifesta.

Pel que fa a la interoperabilitat amb altres administracions i fins i tot amb parapúbliques, Rossell recorda que ja va anar a la reunió de cònsols a presentar el 'bus' i a palesar el fet que hi ha "una demanda i una necessitat de la ciutadania i de les empreses" que hi hagi aquesta opció que les diferents administracions es comuniquin entre elles per facilitar els tràmits. D'aquesta manera, Rossell reivindica que s'ha fet la feina legislativa i també la part tecnològica per al desenvolupament de la plataforma d'interoperabilitat i ara cal que a poc a poc les diferents administracions i organismes s'hi vagin incorporant. De cara a aquest mes de juny, afegeix, té previst reunions amb cadascuna de les corporacions comunals de manera individualitzada per veure "quins passos" s'han de fer. El que es pretén, en un primer moment, és tenir "una foto dels tràmits que ells (els comuns) podrien començar a treballar" per anar cap a aquesta integració, simplificació i també interconnexió.