Quatre empreses opten a remodelar la plaça del Poble

Andorra la VellaFins a quatre empreses opten a tirar endavant, a partir del mes de gener, la remodelació de la plaça del Poble, una intervenció que, entre altres, suposarà que aquest espai guanyi noves zones verdes. Cal recordar que el concurs públic que el comú havia convocat marcava que les empreses tenien fins a aquest dilluns al migdia per presentar les seves propostes i és previst que aquest dimarts a les 10 hores es dugui a terme l'obertura de pliques, amb la intenció que l'adjudicació pugui tenir lloc al llarg d'aquest mes de novembre i les obres puguin començar tan bon punt tanqui el Poblet de Nadal que es tornarà a instal·lar a la plaça durant el mes de desembre.

Cal recordar que el termini previst per a l'execució de les obres, que estan estimades en un import de 2,7 milions, és de set mesos i que per dissenyar aquest nou espai durant l'estiu es va dur a terme una enquesta entre els ciutadans per copsar la seva opinió. Fruit d'aquest procés s'ha previst que l'espai encabeixi dos parcs infantils, un escenari per a activitats culturals i també que es guanyi en zones verdes. Des de la corporació s'ha defensat en més d'una ocasió que es vol que aquest sigui un espai en què "passin coses" i que deixi de ser un lloc de pas per als ciutadans. També es preveuen canvis en els paviments i diferents accions encaminades a l'eficiència i la sostenibilitat, per exemple la instal·lació de plaques solars. Una de les principals accions també serà sobre el paviment i el mobiliari urbà.