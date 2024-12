Quatre generacions de perfumistes

Andorra la VellaAlmah Parfums 1948, una de les marques més exclusives de perfums, ha arribat a Andorra de la mà de The Embassy. Meritxell Marsà, directora general d’aquest centre comercial, ha destacat que “l’arribada d’Almah al nostre país és molt interessant perquè es tracta d’una marca que treballa un producte espectacular amb uns ingredients d'una qualitat increïble. Va més enllà, oferint tota una experiència que et teletransporta a una altra dimensió quan olores cada nota i mescla creada” ha afegit Marsà.

En el marc de la presentació d’Almah, celebrada aquest cap de setmana, el perfumer i membre de la família propietària de la marca, Jordi Magrans, ha subratllat que “som especialistes en matèria primera, així quehem optat per fer un perfum d'autor on hi hem incorporaat tot el 'background' que tenim". Magrans és la quarta generació d'un negoci que va començar l'any 1948 amb el seu besavi, especialista en herboteràpia.

La clau dels perfums Almah està en els seus components i les particulars barreges, "bastant difícils de copiar". Unes notes que poden tenir ingredients exclusius com el sàndal de l'Índia, actualment protegit pel govern hindú, l'ambre gris o la fusta d'agar, entre altres, i que tenen preus que van des del 7.000 als 85.000 euros per quilogram. "El packaging, els ingredients, les mescles i les fórmules ens diferencien" ha destacat Magrans.