Els quatre implicats en la baralla on van trencar el nas a un bomber podrien ser expulsats del Serradells

Andorra la VellaTot va començar per l'ocupació suposadament excessiva d'una màquina de fer peses al Serradells. Dos joves impacients, un d'ells menor, que volien utilitzar l'equipament i el bomber que, segons fonts properes al cas, va respondre de forma 'sobrada' van derivar en una agressió. Li van trencar el nas a un bomber i la filla, de 17 anys, també es va endur algun cop quan va interposar-se. El bomber no va voler respondre els cops perquè podia tenir conseqüències en el treball ja que anteriorment ja havia tingut alguna advertència.

La Junta del centre esportiu es reuneix aquesta setmana per decidir els potencials càstigs per als implicats. Diferents fonts han comentat que està damunt de la taula si s'expulsa del centre, temporal o definitivament, a cap, algun o tots els implicats en l'incident. Les fonts properes al centre han destacat que el que té més possibilitats de ser donat de baixa és l'agressor que va donar el principal cop de puny, però que no es descarta res. Tampoc que siguin tots els que hagin de deixar el Serradells.

L'acció de la Junta no té res a veure amb el camí potencialment penal de l'agressió. El Serradells, segons les fonts, es planteja prendre una mesura exemplaritzant que deixi clar que els incidents d'aquest tipus signifiquen expulsió immediata.