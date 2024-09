"Si el racisme continua a Espanya, el Mundial s'hauria de jugar a un altre lloc"

Andorra la VellaEl futbolista brasiler del Reial Madrid, Vinícius Júnior, ha tornat a alçar la veu contra el racisme en el futbol espanyol. En una recent entrevista amb la CNN, el jugador va manifestar la seva preocupació per la persistència de comportaments racistes als estadis i va proposar que, si la situació no millora, Espanya podria perdre l'organització del Mundial de 2030.

Si el racisme continua a Espanya, el Mundial s'hauria de jugar en un altre lloc... perquè si el jugador no se sent còmode i no se sent segur jugant en un país on pot patir racisme, és una mica complicat ”

Les seves declaracions, tot i ser breus, han generat un important rebombori en un moment en què el futbol de seleccions ocupa l'atenció mediàtica. Vinícius va voler deixar clar que el racisme és obra d'«un grup petit» que embruta la imatge d'un país que «estimo» i «en el qual és molt viu bé». El jugador va expressar el seu desig de contribuir a un canvi positiu, assenyalant que «fins al 2030 tenim un marge d'evolució molt gran».

El brasiler també va valorar el canvi que s'ha notat després dels últims casos flagrants de racisme, com els que ell mateix va patir a Mestalla o Nico Williams al Metropolità. «Esperem que les coses puguin evolucionar més, ja han evolucionat fins ara, però poden evolucionar molt més i per al 2030, els casos de racistes i racisme poden i han de disminuir», va destacar. En aquest sentit, va elogiar la tasca de les institucions com la FIFA, la UEFA i La Lliga, tot i reconèixer que la lluita contra el racisme «és complicada» perquè «no és un delicte».