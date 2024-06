El raonador del ciutadà convida a revisar la regulació del CBD

Andorra la VellaLa família del jove empresonat per portar CBD continua la seva lluita per alliberar-lo del que consideren una detenció completament injusta i desproporcionada. Tal com informa RTVA, esperen el seu alliberament immediat, una vegada l'analítica demostri que el contingut de THC, el component psicodèlic de la planta, és inferior al 0,3% de la composició total del producte. Aquest és l'estàndard que marca la legislació europea.

Andorra Endavant ha estat l'única formació política que ha adoptat una posició ferm respecte al cas, que demana l'alliberament immediat del jove i una regulació ferm dels productes de CBD, que impliqui la seva legalització total.

Fins i tot el raonador del ciutadà ha fet un informe respecte aquest cas. Insta al Consell General a establir una legislació més clara respecte al CBD, ja que ara mateix el ciutadà no pot saber amb exactitud allò que està permès i allò que no. També considera que la presó provisional ha de ser "més restrictiva" i únicament quan no quedi alternativa.