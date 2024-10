Reaparició d'aurores boreals a Andorra

Andorra la VellaAquells que hagin estat atents hauran vist com en diferents punts del país el cel estava tenyit de colors aquesta nit de dijous a divendres. Diversos ciutadans han pogut captar imatges d'aurores boreals a Andorra per segon cop aquest any. Així, i malgrat la certa nuvolositat present al cel, les imatges s'han pogut captar des de diversos punts de les parròquies de la Massana i Ordino. El fenomen va provocar que per una estona el cel estigués tenyit d'un color rosat molt vistós.

Les aurores boreals es produeixen quan les partícules del Sol xoquen amb el camp magnètic de la Terra, on són redirigides cap als pols. En aquest viatge les partícules es troben amb molècules d'oxigen i nitrogen, sacsejant els àtoms i fent que aquests guanyin un electró. Amb el temps acaben desfent-se'n i projecten aquesta energia en forma de llum.

Les aurores poden ser boreals, quan s'albiren al nord, o australs, quan apareixen a l'hemisferi sud. Recentment, s'ha descobert que les aurores boreals i australs tenen lloc al mateix temps perquè les partícules que s'arrosseguen cap a un sentit i cap a l'altre terminen xocant en ambdós pols. S'observen normalment en zones polars, però si l'activitat solar és molt intensa, es poden apreciar en zones més baixes com és el cas actual. Es preveu que novament es vegin noves aurores boreals a Andorra durant el cap de setmana.