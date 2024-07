Rebutjada la proposta de regulació del CBD

Andorra la VellaLa proposició de llei d'Andorra Endavant per a la regulació del CBD ha estat rebutjada pel Consell General. Amb 10 vots a favor i 17 en contra, la iniciativa liderada per Carine Montaner no ha aconseguit convèncer a Ciutadans Compromesos i Demòcrates, malgrat els vots a favor de PS i Concòrdia per estudiar la proposta.

Durant les diferents intervencions, Casal ha ressaltat la importància de fer aquesta regulació amb molta cura, ja que no només s'ha de legislar sobre el consum, sinó sobre la producció nacional. Inversors estrangers podien aprofitar buits legals per fer negoci al Principat. Des de Govern consideren que la proposta d'Andorra Endavant no és prou sòlida en aquest aspecte.