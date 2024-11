Reclamen que Andorra publiqui un mapa de risc d'inundabilitat

Andorra la VellaLa catàstrofe de la dana a València ha estat un toc d'atenció per a moltes institucions, principalment sobre la necessitat de prevenir el màxim possible aquesta mena de fenòmens, de cara a poder reduir els danys humans i materials en cas que arribin.

Andorra ja va canviar amb els aiguats del 82, que van comportar la canalització del riu Valira a Andorra la Vella i Escaldes. Tot i això, no es va fer el pas de realitzar un mapa de riscos hidràulics de domini públic. Així ho confirma el president del Col·legi d'Enginyers d'Andorra Vicenç Jorge en declaracions a RTVA, que afegeix que no hi ha cap informació publicada al respecte.

"Sí que n'hi ha mapes de caigudes de blocs o d'allaus, però els mapes de riscos hidràulics no existeixen ara com ara", explica Vicenç Jorge. Actualment, no es pot consultar si una promoció immobiliària en venda es troba en una zona de risc.