Reclamen que el canvi de sexe es pugui fer abans dels 16 anys

Escaldes-EngordanyLes previsions de l'associació Diversand indiquen que entre 15 i 20 persones a Andorra persones accediran als tractaments de canvi de sexe per hormonació o per operació quirúrgica. A la marxa LGTBIQ+ que s'ha dut a terme aquesta tarda de dissabte, l'entitat ha fet un repàs dels drets aconseguits fins ara. S'ha reivindicat més educació, i que aquesta hormonació arribi, en alguns casos, abans dels 16 anys.

Segons Andorra Televisió, una trentena de persones han participat en la marxa de l'Orgull. El lema d'aquest any és 'Som família', que pretén fer més visible i demanar més respecte a tots els tipus de família. Destaca la presència de nens. I és que Diversand ja va anunciar que volia que l'Orgull no fos una demostració explícita de sexe i festa com passa en altres ciutats.

Algunes de les consignes que s'han pogut escoltar fins a la plaça Coprínceps són 'Les veus trans són reals', 'Mi família mola más porque tengo un hije trans', 'la infància trans és real' o 'l'amor no mata, l'homofòbia sí'.

Diversand té dues reivindicacions bàsiques: més educació per a la diversitat i més drets sanitaris per als menors de 16 anys. I és que la nova llei per al col·lectiu permetrà l'hormonació i operacions quirúrgiques a majors de 16 anys i 18 anys, respectivament. Volen que el dret sigui abans dels 16.