Reconeix que es va passar cinc anys venent droga al Pas de la Casa

Andorra la VellaLa coneguda com a "cambrera de la droga", principal acusada de tràfic d'estupefaents per l'operació Big bang de la policia, ha reconegut davant la justícia la major part dels càrrecs que li pesen. Tal com informa RTVA, el judici s'ha produït aquest dilluns i s'estendrà al llarg de la setmana.

L'operació Big bang va culminar en un gran desplegament policial al Pas de la Casa, amb diverses detencions i amb 342 grams de cocaïna comissats, juntament amb altres quantitats d'haixix, marihuana i èxtasi, a més de 17.600 euros en efectiu.

La principal acusada ha reconegut que va dedicar-se a vendre drogues des del 2019 fins al moment de les detencions, i al·lega que ho feia per problemes econòmics. El modus operandi era a través d'un telèfon mòbil des d'un bar de la localitat i assegura que va vendre 500 grams a altre dels implicats.

Fiscalia, per la seva part, preveu demanar, per als vuit implicats, penes que van des dels quatre anys de presó fins als deu. Una xifra que les defenses preveuen rebaixar amb una estratègia de minimitzar els fets reconeguts.