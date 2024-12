El recull de vídeos d'una nevada que ja deixa més de 54 centímetres

Andorra la VellaGruixos de neu nova que superen els 50 cm a l’extrem nord d’Andorra, amb 54 cm a Sorteny i 51 cm a les Fonts d’Arinsal. Així ho ha comunicat el Servei Meteorològic Nacional que ha fet públics els gruixos de neu dels punts on es mesuren. A Grau Roig, per exemple, s’han acumulat 44 centímetres o 35 a Ransol. Hi ha punts en els quals l’acumulació és molt menor pel fet d’estar exposats al vent. Les fortes ràfegues s’han emportat part dels gruixos i hi ha punts on, segons el Servei Meteorològic, gairebé no han deixat neu.

Les ventades continuaran bufant amb intensitat fins a primeres hores de la tarda. A partir del vespre, amainarà notablement. Durant la jornada d’ahir les ràfegues van ser d’intensitat extrema en alguns punts com la Tossa d’Espiolets on es van arribar als 158 km/h com mostren les dades. Borda Vidal: 49km/h, Roc de St. Pere: 57km/h, La Comella: 54 km/h, Les Salines: 85 km/h i Tossa d’Espiolets: 158 km/h.