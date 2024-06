El recurs d'empara del jove de l'afer del CBD, admès a tràmit

Andorra la VellaEl Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat per la defensa del jove empresonat per possessió de CBD. La defensa al·lega que fa 6 anys que viu al país i que tenia dues feines, a més d’una parella que hi resideix des de fa 10 anys, segons recull RTVA. El motiu ha estat el risc de fuga. Aquesta setmana el batlle va tornar a denegar la petició de llibertat. A més, l’advocat del jove també apunta que és una incoherència anar en contra de la normativa europea, que permet la venda de productes amb un percentatge igual o inferior a 0,3 de THC, com el CBD, sobretot mentre s’està enmig del procés de l’acord d’associació.