La reforma del carrer Major de la Seu d'Urgell costarà 225.000 euros

Andorra la VellaL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha elaborat un projecte per a la millora del carrer Major, al centre històric de la ciutat, que inclou canvis en la il·luminació de la via, la instal·lació de nou mobiliari urbà, l'habilitació de connexions elèctriques, una nova sonorització i arranjaments als porxos. En total, el pressupost requerit és de 225.000 euros, dels quals ja n'estan pressupostats 170.000 i la resta (55.000 euros) cal aprovar-los a través d'una modificació de crèdit, segons recull Ràdio Seu.

Precisament, el ple del consistori urgellenc va rebutjar dilluns passat la modificació econòmica presentada per l'equip de govern (Compromís) per completar la partida d'inversió. Hi van votar en contra Junts, ERC i la CUP. Un cop desestimada la proposta, l'alcalde Joan Barrera va expressar la voluntat de convocar un monogràfic per exposar el projecte i assolir el consens de tots els grups municipals. El punt de l'ordre del dia es vol tornar a debatre a la sessió plenària del mes vinent.

El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va veure bé l'oferiment de presentar-los el document, després de justificar el seu vot contrari en desconèixer els canvis previstos al carrer. Així mateix, Fàbrega va aprofitar per recordar que dels 5 milions d'euros del romanent del 2023, en resten al voltant de 450.000 euros, amb inversions que creu que no són prioritàries. "S'està posant en risc poder assumir despeses aquest darrer quadrimestre de l'any si hi ha qualsevol imprevist, i hem de ser curosos amb els diners públics", va remarcar.

Per la seva banda, Francesc Viaplana, portaveu d'ERC, també va argumentar el rebuig a la modificació de crèdit en base a la manca de consens. "Un govern en minoria ha de pactar amb la resta de grups per assegurar-se els suports i en aquest cas no se'ns ha informat convenientment de què vol fer-se al carrer Major", va lamentar. A més, va tornar a demanar que no s'abusi de les informacions diverses a les comissions per millorar la comunicació amb l'oposició.

Finalment, Núria Valls, regidora de la CUP, va manifestar que la seva formació considera que la partida actual ja hauria d'haver estat suficient per dur a terme les intervencions de millora a la via. I va concretar: "No cal seguir engrandint la inversió, però sí consensuar a què es vol destinar el romanent de l'Ajuntament, que es pot fer servir potser per a l'arranjament d'altres carrers del municipi".