El relat d'una cambrera que treballa al país a una televisió argentina

Andorra la VellaUna cambrera argentina que treballa a Andorra ha concedit una entrevista a una televisió argentina on explica quina és la seva experiència al Principat. La dona indica que “Andorra està plena d’argentins” i que se sent “com a casa ” ja que “hi ha argentins miris on miris”. Detalla que no té cap problema per trobar productes argentins en supermercats.

Comenta que d’Andorra li agrada la seguretat, la tranquil·litat i que és “bonica”, però no es voldria quedar perquè vol veure l’horitzó i “aquí hi ha muntanyes miris on miris”. Avisa del preu dels pisos i que s’ha de compartir habitatge amb altra gent.

És crítica respecte a com actuen una part dels andorrans respecte a l’idioma. Si li parlen en català i ella no ho entén “m’ho tornen a repetir en el mateix idioma”. Considera que a vegades ho fan a propòsit per fer-la sentir malament. Tampoc li agrada que quan li demanen consumicions els andorrans no utilitzen cap fórmula de cortesia, a diferència dels argentins. Assegura que li diuen “posa’m una coca-cola” amb una forma “com d’esclava”.