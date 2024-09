Es reobre el debat de la regulació de la zona blava a la Seu

Andorra la VellaL'Ajuntament de la Seu d'Urgell debatrà novament al ple ordinari del mes d'octubre la regulació de la zona blava. La nova ordenança d'estacionament controlat de vehicles a la via pública inclou la gratuïtat de l'aparcament les tardes de dissabte i una franja inicial de quinze minuts lliure de pagament. D'altra banda, tal com informa Ràdio Seu, l'horari de funcionament que proposa l'equip de govern (Compromís) és de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h de dilluns a divendres, i de 9 a 14 h els dissabtes, estant els dies festius exclosos del servei.

L'alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha destacat que "l'objectiu és que la zona blava no sigui un mitjà de recaptació, sinó una eina per dinamitzar el comerç i els aparcaments". Barrera ha recordat que "trobar lloc on aparcar és un dels problemes de la gent que vol venir a comprar o a visitar la Seu d'Urgell, i cal trobar maneres perquè això no passi".

Les condicions de la taxa les va presentar en la sessió plenària de dilluns passat la regidora d'Hisenda, Gemma Tó, que també va avançar que la nova gestió comptarà amb nou sistemes de pagament, dispositius de parquímetres actualitzats i la rebaixa econòmica a totes les franges horàries. Tanmateix, l'oposició en bloc (Junts, ERC i la CUP) va votar en contra de la proposta i va demanar consens a l'hora d'aplicar els canvis.

El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va puntualitzar que l'ordenança de Compromís recull alguna de les seves aportacions, com la gratuïtat dels dissabtes a la tarda, però que no s’ha acceptat la franja gratuïta del migdia, de 13 h a 17 h. No obstant, Fàbrega va concretar que el motiu del vot contrari era que no s'ha rebut cap tipus de retorn de les modificacions als plecs que van fer arribar a l’alcalde Barrera i el seu equip. "Mantenim la mà estesa a aprovar l’ordenança al ple de l’octubre si es compromet a negociar els petits canvis que proposàvem; recordem que quan es governa amb minoria cal negociar els acords", va insistir.

En el mateix sentit es va posicionar ERC. El portaveu republicà, Francesc Viaplana, va incidir en el fet que Compromís no té majoria i necessita pactar amb la resta de partits. Viaplana va lamentar que "no s'ha donat resposta a les aportacions i peticions que vam fer per a la zona blava i no sabem com seran les bases definitives; faltava una reunió prèvia al plenari per informar-nos".

Descartada la municipalització

El punt de l'ordre del dia també va comptar amb l'oposició de la CUP. En aquest cas, la regidora Núria Valls va especificar que no estan en contra de la modificació, sinó del tipus de gestió. "Al mes de juny es va parlar de l'elaboració d'un estudi sobre la viabilitat econòmica de la zona blava i vam demanar que s'analitzés la possibilitat de municipalitzar el servei, i no en sabem res", va exposar. I va afegir: "L'equip de govern diu ara que es continua amb l'externalització, però volem posar sobre la taula el tema i esclarir que en la línia de la licitació no caminarem amb Compromís en aquesta direcció".

En relació amb aquesta qüestió, l'alcalde Joan Barrera va voler deixar constància del fet que la idea inicial era optar per la municipalització, però que les característiques de la zona blava fan molt difícil garantir un bon servei a la ciutadania si no s'opta per una empresa externa. El batlle urgellenc va manifestar que "és millor garantir que funcioni l'estacionament donant continuïtat a la gestió prèvia, que no seguir en la direcció que preferíem però que no era factible". La nova adjudicació està previst que s'iniciï el pròxim mes de gener.