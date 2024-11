La reparació de l'edifici esquerdat s'allargarà fins al 2025

Andorra la VellaL'adequació dels pisos de l'edifici esquerdat a l'avinguda Santa Coloma s'allargarà més enllà de Nadal, segons recull RTVA. Inicialment, s'havien d'enllestir al setembre, però el retard s'explica per dos motius. D'una banda, perquè s'ha hagut de reforçar l'estructura a causa de la detecció de zones vulnerables de l'edifici. D'altra banda, la manca de disponibilitat de professionals com serrallers, pintors, etc. han contribuït a fer que el termini previst inicialment no es complís. Fa més d'un any que una desena de famílies van ser desallotjades del bloc pel risc que representava l'edifici i la intenció és que els pisos estiguin en bones condicions perquè hi puguin tornar.