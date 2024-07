El resident Anton Yarashuk vol fabricar cervesa premium i aigua embotellada a Arinsal

Andorra la VellaArinsal tornarà a produir aigua embotellada i cervesa premium l'any vinent. L'empresa Aigua Pura ha posat en marxa el projecte amb una inversió superior als 15 milions d'euros i està a l'espera de rebre tots els permisos per engegar la fabricació. El punt de captació de l'aigua és nou. No tindrà res a veure, segons recull Andorra Televisió, amb el que va haver de ser tancat el 2016 per una intoxicació.

El propietari del nou projecte és el resident bielorús i promotor també de la marca de bicicletes Forestal, Anton Yarashuk. Aigua Pura encara ha de decidir el nom comercial de les marques d'aigua i cervesa que traurà al mercat. Les línies d'envasatge permetran produir unes 10.000 ampolles per hora, 8.000 de plàstic i la resta de vidre. La intenció és destinar els productes d'entrada al mercat andorrà, espanyol i francès. La planta, una vegada en funcionament, donarà feina a una trentena de treballadors.