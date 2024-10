El resident que es troba a la zona de la DANA ha estat localitzat

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha transmès avui un missatge de suport al poble valencià arran de les greus inundacions que estan assotant la regió, expressant el seu condol a les famílies i amics de les víctimes. “Traslladem el nostre suport al poble valencià per les inundacions que estan assolant el seu territori i el nostre condol a les famílies i amics de les víctimes”, ha declarat Espot, en referència a la tràgica situació que ha sacsejat València.

D’altra banda, el Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra ha informat, segons RTVA, que s’estan fent gestions per localitzar una persona d’Andorra que es trobava a la zona afectada en el moment de les inundacions.

Una persona que, tal com ha informat el ministre portaveu Guillem Casal en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha estat finalment localitzada per Exteriors, i han pogut confirmar que no ha estat víctima de la DANA.