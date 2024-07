Els residents provinents d'Andorra porten la Seu als 13.000 habitants

La Seu d'UrgellLa Seu d’Urgell està al límit de població per l’arribada constant de persones d’Andorra i ha agreujat l’accés a l’habitatge. L’ajuntament s’ha marcat com a objectiu disposar d’un centenar d’habitatges en dos anys. El 80% estarà destinat a protecció oficial i el 20% a casos socials, per a gent gran i per joves. La ciutat ha superat els 13.000 habitants i és molt complicat trobar pisos de lloguers, a banda que els preus s’han disparat.Tot i que no hi ha estudis oficials, es calcula que els preus de lloguer a la ciutat s’han encarit entre un 34 i un 45% en els darrers anys.

Segons ha explicat Joan Barrera a ATV, alcalde de la Seu d’Urgell “la falta de polítiques dels darrers anys fa que sigui més necessari que mai fer aquest parc d’habitatge municipal i aquesta promoció d’habitatge protegit, que ha de fer que hi hagi més habitatge social i de protecció oficial. La Seu està dimensionada per uns habitants que podem suportar pel que fa a serveis i habitatges. Ara estem una mica al límit. Quant als serveis anem fent, però en l’habitatge tenim un problema molt greu.”