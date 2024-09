Resposta d'alguns youtubers residents a Pedro Sánchez mostrant els seus Lamborghinis

Andorra la VellaL’anunci per part de Pedro Sánchez d’apujar els impostos als més rics en el curs polític que comença continua generant polèmica. El president espanyol va indicar que vol protegir a la classe treballadora i augmentar la fiscalitat de la gent que té diners “per viure cent vides”. La frase que ha generat conflicte, perè és “més transport públic i menys Lamborghinis”.

La frase anava dirigida, fonamentalment, als youtubers ja que són un col·lectiu que té una forta tirada per aquesta marca i en fan ostentació. I la gran majoria dels principals youtubers espanyols resideixen a Andorra. S’han donat per al·ludits i hi ha hagut diferents reaccions. Per exemple, Vegetta777 li ha retret l’ús d’avions de l’estat pels seus desplaçaments.

Altres, però han estat més directes. Han mostrat els seus Lamborghinis a les xarxes. I fins i tot AlphaSniper ha fet menció directa a la frase de Sánchez dels Lamborghinis i el transport públic.