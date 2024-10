Restablert l'accés a Juberri per la carretera de la Rabassa

Andorra la VellaEl Comú de Sant Julià de Lòria ha informat que s'ha restablert l'accés a Juberri a través de la carretera de la Rabassa després de realitzar treballs de neteja i seguretat a la via. Aquest divendres, l'equip tècnic i d'enginyers del comú ha completat la retirada de 4 camions de terra i pedra, sumant un total d'unes 40 tones de materials que obstruïen el pas.

La carretera havia estat tallada des de dijous a la nit a causa d'un despreniment de terra provocat per les intenses pluges a la zona. Els tècnics van treballar des de primera hora del matí per fer caure els blocs rocosos inestables que generaven inseguretat i per sanejar tot el tram de carretera afectat, concretament al km 4 de la CS 130.

Amb la neteja completada, la via ja està oberta per a la circulació, i això permet que els veïns accedeixin a Juberri sense necessitat de desviar-se per altres rutes. El Comú recorda que, per a futures incidències, és fonamental mantenir-se informats sobre les condicions de les carreteres i seguir les indicacions de les autoritats locals.