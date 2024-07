Risc d'exclusió als padrins

Andorra la VellaLa situació de l'habitatge podria ser més complicada d'aquí a tres anys si les mesures en aquesta matèria no fan efecte. Aquest raonament és el que sosté el raonador del ciutadà, segons recull RTVA, i apunta que 624 persones reben ajuts per pagar el lloguer. Normalment, els ajuts es troben al voltant dels 400 euros i els reben majoritàriament persones d'entre 65 i 69 anys. A més, hi ha 1.305 padrins que necessiten un extra de gairebé 500 euros per arribar a final de mes. De fet, hi ha 34 persones grans que reben uns 400 euros per poder cobrir les seves necessitats bàsiques.