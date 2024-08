Andorra la VellaDues empreses han presentat ofertes per operar les rutes aèries que connectaran Madrid i Palma de Mallorca amb Andorra a través de l'aeroport de La Seu d'Urgell. Segons ElEspañol, el Govern d'Andorra ha de decidir si una sola companyia gestionarà ambdues rutes o si es dividiran entre les dues.

La ruta entre Mallorca i Andorra oferirà almenys dues freqüències setmanals a partir de la tardor de 2024, amb una subvenció pública de fins a 220.000 euros per a la resta de l'any. Per al 2025, es destinaran fins a 1,6 milions d'euros per a les operacions de la ruta entre Madrid i Andorra, que també haurà d'operar almenys dues vegades per setmana.