S'allarguen els controls de prevenció a la zona del vessament

Andorra la VellaLes mesures que s'havien posat al riu arran del vessament que es va produir a principi de mes ja han estat retirades tot i que es mantenen els controls a la zona per "si de cas" la situació revertís, tal com ha exposat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Guillem Casal, que ha manifestat que s'espera que això no passi.

En aquest sentit, Casal ha explicat que la barrera, anomenada 'watergate' i el separador d'hidrocarburs ja han estat retirats, ja que aquests mitjans havien arribat "a la fi de la seva utilitat". En aquest sentit, ha exposat que en el cas concret del separador d'hidrocarburs el que li arribava ja estava "molt diluït" i, per tant, "era molt complicat de capturar".

Un cop aquests mitjans han estat retirats l'executiu continua endavant amb el plec de requeriment que es farà arribar a les parts implicades en el vessament. Una vegada més Casal ha manifestat que el Govern "revertirà" els costos que ha comportat aquesta descontaminació del riu "als destinataris del requeriment".