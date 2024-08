S'amplia l'horari d'atenció telefònica de Govern amb dotze hores de servei

Andorra la VellaEl Govern ha anunciat aquest dimarts que amplia l'horari d'atenció telefònica continuada. Fins ara aquest servei depenia dels horaris d'obertura dels edificis administratius, però ara això canviarà i s'oferirà una atenció de dotze hores, a partir de 8 del matí fins a les 20 hores del vespre, i de forma ininterrompuda. Aquesta mesura es va posar en marxa ara fa dues setmanes com a prova pilot, però la bona rebuda que ha rebut ha permès instaurar-ho. Durant aquesta prova pilot hi ha hagut un increment de les trucades del voltant del 10% i la previsió per a la resta de l'any és que les trucades puguin incrementar-se entre un 10 i un 20%.