S'amplifica la polèmica pel vídeo de Pepe Álvarez comprant alcohol a Andorra

Andorra la VellaLes imatges del sindicalista d’UGT Pepe Álvarez comprant alcohol en un supermercat d’Andorra s’han acabat convertint en virals. Vito Quiles, cap de comunicació del polític espanyol i eurodiputat Alvise Pérez, va penjar el vídeo i a partir d’aquí s’ha anat viralitzant fins al punt que s’han arribat a fer ressò mitjans de comunicació espanyols. El sindicalista va contestar a Quiles fent broma i afirmant que “Me han pillado! También he comprado galletas, turrón y polvorones. Haciendo las compras en un súper como cientos de miles de españoles y españolas y buscando un buen whisky para brindar a tu salud”.

El missatge d’Álvarez, però va derivar en un atac encara més fort des de les xarxes socials per no fer les compres nadalenques a Espanya on s’abonen uns impostos més alts que a Andorra. La situació s’ha complicat fins al punt que el sindicalista ha acabat eliminant el comentari de Twitter. Tot i això, s’ha continuat reproduint per part dels crítics.

Els missatges

Al missatge inicial de vito Quiles amb vídeo inclòs li va seguir la resposta de Pepe Álvarez a través de les xarxes: