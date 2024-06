S'espera que entrin un 5% més de vehicles a l'estiu que l'any passat

Andorra la VellaGovern ha presentat aquest divendres la campanya de prevenció d’accidents de trànsit per aquest estiu sota el lema ‘El buit que deixes’ i els dispositius especials. Es tracta del mateix eslògan que l’any passat, però enguany s’ha apostat per fer sis càpsules que tindran so i vídeo perquè l’objectiu és generar un major sentiment quan es percebi la imatge. La campanya s’ha posat en marxa aquest divendres mitjançant publicacions a les xarxes socials i s’acabarà el 8 de setembre. L’executiu preveu que 900.000 vehicles entrin en el país aquest estiu, un 5% més que l’estiu de l’any passat.