S'espera tancar el 2024 amb 400.000 passatgers a l'estació d'autobusos

Andorra la VellaEs preveu que l’estació nacional d’autobusos tanqui l’any amb uns 400.000 passatgers, fet que suposaria un rècord des que va començar a operar l’any 2017, tal com informa RTVA. El 2023 va ser l’any en el qual es van rebre més passatgers, però s’espera que hi hagi 10.000 més enguany.

Davant aquest escenari d’augment de l’afluència d’usuaris, l’estació es planteja nous reptes com una possible ampliació en èpoques concretes de l’any com la temporada d’hivern, ja que hi ha problemes per acollir grans volums de passatgers. Tanmateix, s’estudia la possibilitat d’ampliar les destinacions, principalment amb Espanya. Actualment, són quatre les companyies que ofereixen connexions diàries amb Espanya.