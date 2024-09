S'espera una tardor amb pluges regulars

Andorra la VellaL'inici del setembre ha estat més fred del que és normal en comparació amb el mateix període d'altres anys, però la predicció és que la situació es vagi revertint amb l'arribada de l'octubre. Així ho indiquen des del Servei Meteorològic Nacional, des d'on afirmen que el més probable és que a l'octubre s'estarà per sobre de l'habitual en termes d'anomalia climàtica, tot i que pel que fa a temperatures no s'espera que siguin molt càlides.

Una anomalia climàtica és el valor calculat en restar la temperatura mitjana d'un lloc i les temperatures climàtiques registrades dels darrers trenta anys. "El setembre que sigui més fred del normal és per la tendència dels primers dies", explica el meteoròleg del Servei Meteorològic Nacional, Guillem Martín. De totes maneres, els pròxims dos mesos això canviarà perquè està previst que entre l'octubre i el novembre arribi una massa d'aire càlida. "L'octubre i el novembre estarem per sobre del normal per una circulació atmosfèrica amb vents dominants de l'oest i això portarà una massa d'aire més càlida", pronostica Martín.

Les baixes temperatures d'aquest mes de setembre han provocat aquest episodi anormal per aquest període de l'any. De fet, a l'estació de les Salines el passat dissabte hi va glaçar, un fet que no s’experimentava des del 2017. "No passa cada any i ve per aquesta pertorbació que tenen a Europa, abans que s'aprofundís a Europa ens va afectar a nosaltres amb algunes nevades el divendres", comenta el meteoròleg, que agrega: "La pertorbació va avançar i es va aprofundir a Europa, i en ser un clima continental s'ha carregat d'aire més fred i això pot fer que hi hagi més precipitacions".

D'altra banda, el passat cap de setmana el país va registrar un rècord d'amplitud tèrmica a l'estació meteorològica de la Borda Vidal. La temperatura mínima del diumenge va arribar a ser d'1,2 graus centígrads, la més baixa d'un mes de setembre d'ençà que es va estrenar aquesta instal·lació el 2008. En canvi, la temperatura màxima va ser de 27,3 graus. La diferència entre els dos valors, el que es coneix com a amplitud tèrmica o oscil·lació tèrmica, va ser de 26,1 graus. Segons el Servei de Meteorologia, aquesta va ser la diferència tèrmica més alta registrada en el Principat.

"Mai havíem tingut una amplitud tèrmica tan marcada i això és un fet per les inversions tèrmiques o el cel destapat, que van afavorir que en els fons de les valls persistissin temperatures baixes i com que no va bufar el vent, les inversions tèrmiques van tenir continuïtat a la nit", assegura l’especialista.

Un cop passada la nit, "durant el dia va canviar la massa d'aire", ja que "el vent fa remenar la inversió tèrmica" i sumat que encara hi ha més hores de dia que de nit, això va provocar que "les temperatures pugessin i es produís aquesta amplitud tèrmica", descriu Martín.

Pel que fa a les pluges en el país, s'espera una tardor sense massa alts ni baixos. Un aspecte positiu, però caldrien més cortines d'aigua perquè en aquests moments els cabals dels rius estan per sota de l'habitual. "Aquest mes d'agost el cabal de la Borda Sabater s'ha situat un 50% per sota del que seria habitual", relata Martín. En aquest punt, el cabal mitjà d'agost hauria de ser d'uns 4 metres cúbics per segon, però aquest darrer mes ha estat al voltant de 2.

Aquesta situació és a causa de la manca de ruixats que han caigut els darrers anys. "El dèficit de precipitacions ha provocat sòl sec, també hi ha hagut dèficit de neu i aquests dèficits fa que siguin inferiors de l'habitual", analitza Martín. Per revertir aquesta circumstància es necessitarien molts mesos plujosos, però per ara no preocupa en excés perquè ja s'ha deixat l'època de l'any en què es produeixen menys precipitacions i amb l'arribada de la tardor i l'hivern s'encaren "uns mesos que tindrem més facilitat de suavitzar la tendència negativa dels últims anys", destaca Martín, qui també esmenta que amb la situació actual "ens ha de mantenir en alerta sobre el consum" d'aigua que es faci.