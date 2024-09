S'intensifica la polèmica dels 'Lamborghinis' amb els youtubers residents

Andorra la VellaLa frase de Pedro Sánchez “més transport públic i menys Lamborghinis” continua generant polèmica. El president espanyol va assegurar que en els pròxims mesos “gravarà fiscalment als que ja tenen en el banc els suficients diners per a viure cent vides” per a “protegir les classes mitjanes i treballadores d’un sistema extraordinàriament injust”. Unes declaracions que van generar crítiques públiques per part d’alguns youtubers residents a Andorra. Concretament, les més notòries van ser les de Vegetta777,Staxx, AlphaSniper i l’inversor Enrique Moris.

El posicionament dels youtubers ha generat una onada de crítiques amb desenes de milers de comentaris, majoritàriament en contra dels streamers, tot i que hi ha una prt que els hi dona suport. Com a exemple que resum l’argumentari de les crítiques als youtubers, hi ha un post destacat. Es tracta del politòleg i col·laborador del programa ràdio de la cadena SER ‘Hora 25’, Alán Barroso. Fa referència al missatge enviat per Vegetta777 que critica que Pedro Sánchez parli de pujar impostos quan ell viatja en l’avió Falcon de l’estat. Barroso ha publicat: “un youtuber milionari que fuig d’Espanya per a no pagar impostos et diu que està malament apujar-li els impostos als milionaris al mateix temps que defensa que un president d’un país hauria de desplaçar-se en ruc. PD: quan cotitzis a Espanya llavors parles d’Espanya”