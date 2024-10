S'obre el concurs per adjudicar la construcció de pisos a preu assequible a Escaldes

Andorra la VellaGovern mou fitxa per avançar en la construcció dels pisos a preu assequible al número 60 de l'avinguda del Pessebre d'Escaldes-Engordany. Tal com publica el BOPA aquest dimecres, l'executiu ha convocat un concurs per licitar els treballs de construcció de l'edifici. El termini de lliurament d'ofertes estarà obert fins a les 17 hores del proper 28 de novembre i l'obertura de les sol·licituds es farà els dies 4 i 6 de desembre.

Es tracta, doncs, del moviment que s'esperava per part del comú escaldenc i la primera passa del Govern per tal de fer realitat el projecte. Fins ara el comú ja s'ha posat mans a l'obra amb la primera fase dels treballs, que consistien en habilitar un aparcament soterrat i uns baixos amb una plaça pública, per un import de poc més de dos milions d'euros. D'aquesta manera, la resta del projecte depèn del Govern.

Cal recordar que el conveni de col·laboració signat entre les dues administracions el març del 2023 ja preveia que el Govern era l'encarregat de la construcció de 34 pisos de lloguer a preu assequible en un terreny de 792 metres quadrats cedit pel comú per un període de 35 anys.