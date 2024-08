SAETDE tanca l'acord de la gestió de les pistes i invertirà 3,5 milions aquest any al Pas

Andorra la VellaEl Comú d’Encamp ha signat un nou contracte amb SAETDE per a la gestió de les pistes d’esquí al Pas de la Casa, Grau Roig i el Pic del Maià, que inclou un pla d’inversions a mitjà i llarg termini per un total de 100 milions d’euros començant amb una de 3,5 milions aquest any al Pas.

Segons RTVA, inicialment, es preveu una inversió de 43 milions d’euros. Per assegurar el compliment d’aquestes inversions, SAETDE ha de proporcionar una garantia de 2 milions d’euros, que es retornarà un cop es compleixin les inversions. El contracte també estableix un règim sancionador en cas d’incompliment.