El salari dels funcionaris a debat per Govern

Andorra la VellaFunció Pública farà un estudi sobre si els salaris de l'administració són correctes o cal oferir més diners als treballadors públics. L'informe compararà les retribucions amb el sector privat i altres administracions estrangeres. L'anàlisi inclourà els empleats de Govern, incloent-hi els cossos especials, el cos diplomàtic o els treballadors de la Justícia.

El secretari d'Estat de Funció Pública Marc Cornella va declarar a Andorra Televisió que (en el cas dels salaris dels policies) "per acudir al mercat internacional hem de veure amb qui ens hem de comparar. Amb la policia espanyola a Madrid? Amb els mossos d'esquadra a Barcelona? Amb l'ertzaintza al País Basc? O ens hem de comparar amb un cos més petit, que sigui més similar a la nostra realitat."

Cornella també ha manifestat que "pensem que la percepció que té la ciutadania no es correspon amb allò que voldríem. Volem ser més atractius". Aquesta voluntat no només inclou una potencial millora salarial, sinó fer una campanya per millorar la percepció que té la societat andorrana de la feina que fan els funcionaris.