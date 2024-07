Andorra la VellaEl director regional de l'OMS Europa, Hans Kluge, ha destacat durant una compareixença aquest dijous, en el marc de la seva visita al Principat, la importància de treballar conjuntament per millorar la salut mental, especialment la dels més joves. "Per aconseguir aquesta fita, crec que, en primer lloc, la salut mental hauria de ser una prioritat per al Govern" ha apuntat, Kluge, qui també ha proposat treballar conjuntament amb figures importants que puguin influir positivament en la societat, com ara els influencers. "Pot ser un esportista famós, pot ser un cantant... gent que estigui ajudant a mobilitzar la joventut. Penso que també pot ser una eina fantàstica que va funcionar molt bé durant la pandèmia" ha afegit el representant de l'OMS, qui ha volgut recordar que, segons les xifres, en tots els països de la regió europea, el 14% dels nois de quinze anys i el 28% de les noies de quinze anys diuen que se senten sols la major part del temps o tot el temps. "És molt important que tots desenvolupem habilitats per reduir la pressió mental, l'estigma i la discriminació. Està bé no estar bé" ha assegurat, Kluge.

En aquest sentit, Kluge ha qualificat el Pla Integral de Salut Mental d'Andorra de "molt complet". "Ara, però, el tema clau és implicar tot el Govern i tota la societat perquè els problemes de salut mental poden comportar molt absentisme escolar i laboral, que té un cost econòmic enorme" ha assenyalat, el director regional de l'OMS Europa.

Per altra banda, Kluge ha felicitat la ministra de Salut, Helena Mas -qui ha comparegut juntament amb el representant de l'OMS- per la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari andorrà i ha destacat la importància de la prevenció. "Andorra té una població molt jove però també envellirà. És important que s'actuï des de ben aviat i des de les escoles perquè la població envelleixi sana", ha indicat el representant de l'OMS, qui també ha celebrat l'adhesió al Conveni Marc de l'OMS per al Control del Tabac. "L'OMS recomana a tota la població que faci 25 minuts diaris d'alguna activitat física. Si tots els adults d'Europa fessin aquest gest, podríem salvar 12.000 vides" ha destacat, Kluge, tot remarcant que els reptes d'Andorra no són específics del país. "Des de l'OMS volem compartir experiències, veure què funciona i què no, i exportar les innovacions d'Andorra a la resta de països" com, per exemple, la cobertura sanitària universal.

A més, Kluge -qui ha agraït a Mas la invitació a Andorra i el seu lideratge a la Coalició Paneuropea de Salut Mental- ha anunciat que es treballarà en una avaluació integral del sistema sanitari andorrà per comparar-lo amb els països veïns. "Destaco positivament la transparència del sistema. És molt important pel ministeri d'Hisenda saber on van els diners destinats al ministeri de Salut" ha afegit, el representant de l'OMS.

Per la seva banda, Mas ha explicat que la visita del director regional de l'OMS Europa ha estat molt significativa i ha servit per reforçar els llaços de col·laboració amb l'organització. "Avui hem parlat principalment d'alguns aspectes d'actualitat, en particular dels reptes que ens prepara el futur amb relació a la salut, especialment la salut mental, l'oncologia, la complexitat i la cronicitat. També hem parlat del pacte de salut i hem explicat les nostres línies estratègiques per als anys vinents" ha indicat, la titular de la cartera de Salut.

Pel que fa a aquesta qüestió, Mas ha destacat que Andorra pot servir a l'OMS com un "cas pràctic", ja que el Principat ja té desenvolupat un Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. "Alhora, ells ens poden ajudar a proveir-nos d'eines o instruments per lluitar contra l'estigma, una qüestió que es treballarà pròximament aquesta tardor a partir d'octubre. Així, podem parlar de col·laboració entre les dues parts" ha concretat, Mas.