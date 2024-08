Sant Julià és la parròquia amb menys pressió per l'habitatge

Sant Julià de LòriaL’anàlisi dels estudis de capacitat de càrrega per saber quina població pot encabir-se a Sant Julià de Lòria mostra que encara hi ha marge pel creixement. El cònsol major Cerni Cairat ha explicat que l’informe sobre la disponibilitat de recursos a la parròquia per absorbir més població mostra que es pot augmentar, encara que no es desitja que sigui de forma molt acusada. Actualment, hi ha una població de deu mil habitants, “El nucli urbà de Sant Julià i certs quarts tenen capacitat d’aigua potable de sobres per les inversions que s’han fet en els darrers anys i les inversions que continuem fent aquest any i que continuarem fent als propers anys. Però ja sabem que a altres zones de la parròquia tenen més limitacions”, ha indicat Cairat.

Respecte al mercat de l’habitatge, el cònsol reconeix que, tot i ser un problema preocupant, la situació a Sant Julià és preocupant, però no tant com a altres parròquies. La diferència de preu per metre quadrat de compra o lloguer és important. Sant Julià és la parròquia amb preus més baixos. El comú de Sant Julià té diversos projectes en marxa, com els pisos per a la gent gran, que si fructifiquen poden alleugerir l’accés a un habitatge assequible. Segons Cairat, “no hi ha una situació de tensió del mercat de l’habitatge tan accentuada com altres parròquies, però sí que la situació és preocupant. És una obvietat”