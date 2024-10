Sant Julià preveu reobrir la carretera de la Rabassa aquest divendres

Andorra la VellaEl comú de Sant Julià de Lòria preveu reobrir la carretera de la Rabassa durant la jornada d'aquest divendres després del despreniment de terra que va tenir lloc aquest dijous a la nit a l'altura de Juberri a conseqüència de les intenses pluges.

Segons ha explicat el comú, a hores d'ara la via encara està tallada però des de primera hora del matí tècnics de la corporació i un equip d'enginyers s'han desplaçat fins a la zona per fer caure els blocs rocosos inestables que generaven inseguretat i per sanejar tot el tram de carretera.

Així doncs, els treballs se centren ara en retirar totes les pedres de la via per tal d'evitar accidents i fer tasques de neteja. L'hora de reobertura de la carretera, doncs, dependrà del temps que es trigui en deixar la zona completament neta. Concretament, el despreniment es va produir a la calçada del km 4 de la CS 130.

Des del comú es recorda, a més, que els veïns que vulguin accedir a Juberri han de desviar-se per Aixirivall per, posteriorment, passar per la carretera de la Peguera.