Sant Julià sanciona amb cinc mil euros un propietari per reformes no autoritzades

Andorra la VellaEl Comú de Sant Julià de Lòria va imposar una multa de 5.000 euros a un ciutadà de la parròquia com a responsable de permetre l'inici de l'execució dels treballs realitzats a una casa de la seva propietat, sense haver obtingut la llicència corresponent. Govern va emetre un informe desfavorable a l'atorgament de la llicència d'obres -per la perillositat geològica de la parcel·la-, però el propietari va engegar igualment els treballs. La Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU), va desestimar el recurs de l'home contra la decisió del comú.

El comú va imposar la sanció perquè Construccions Arcos estava fent obres en una propietat que havien estat demanades pel propietari, però que no havien estat autoritzades. En principi, el comí va qualificar els fets com a molts greus, però després de les al·legacions del propietari van passar a lleus.

La justícia ha rebutjat el recurs de l'home perquè és evident que sabia que no podia engegar els treballs perquè se li denegava l'autorització. I era evident que no es disposava de la llicència abans de l'inici de les obres, de fet, encara no s'ha obtingut.