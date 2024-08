Santa Coloma, plena d'escuma i festa

Andorra la VellaEls infants s'ho han passat pipa amb la festa de l'escuma. La plaça major de Santa Coloma ha quedat plena d'escuma després que durant el matí d'aquest dilluns s'hagi celebrat la primera activitat del dia de la festa major. Desenes de nens i nenes s'han divertit i han jugat amb l'escuma, acompanyats de música i també d'alguns inflables com daus. El temps ha acompanyat i els participants s'han pogut refrescar d'una manera diferent.

La festivitat finalitzarà aquesta tarda amb les últimes propostes del programa. A partir de les cinc de la tarda hi haurà el Ball d'animació amb Virivirom i a continuació es farà un berenar amb xocolata i coca. Abans, però, a partir de les 16 i fins a les 18 hores, hi haurà la possibilitat de gaudir dels jocs tradicionals. Finalment, a la nit tindran lloc els espectacles musicals. A les 22 hores, Jordi Rojals Duet farà el primer, mentre que a dos quarts d'una de la matinada hi haurà una discomòbil amb DJ Andrius b2b Dj Didi. Tots els actes de la tarda i de la nit es faran a l'aparcament d'Enclar.

La festa major de Santa Coloma ha tingut tres dies de gresca i xerinola. La celebració va començar el dissabte 24 i fins aquest dilluns hi ha hagut activitats per a totes les edats.