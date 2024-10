Segona nit de Contradans amb el 'house aborigen' de Marcel Casellas

Andorra la Vella“Les danses tradicionals ens uneixen amb els nostres avantpassats, perquè ens mostren la manera que tenien de celebrar les festes populars. El Contradans parteix de les nostres arrels i les transporta fins als nostres dies”, ha assegurat la cònsol major, Eva Sansa, durant el parlament inaugural del Festival de dansa i cultura tradicional de les Valls del Nord. La codirectora de l’esdeveniment, Meritxell Rabadà ha remarcat que “el Contradans és un pont entre el passat i el present, explorant amb creativitat i passió a partir de les nostres tradicions. Aquesta transició ha quedat reflectida en la jornada inaugural del festival. La part més tradicional ha anat de la mà de Sa Colla de Sant Rafel, que té com a objectiu conservar el folklore, la història i els costums d’Eivissa. Els espectadors que s’han aplegat a les Fontetes han pogut gaudir del Ball Pagès, amb el so dels tambors, flautes i castanyoles. El contrapunt l’han posat els Bastoners Lauredians, que fan picar els seus bastons al ritme de formacions de pop rock català, com els Catarrers, Nildami o Figa Flawas.

Tot i que la dansa és la part central del festival, el Contradans també posa en valor els oficis antics. Al mercat artesanal, no només es poden comprar el seus productes sinó que també es poden aprendre les tècniques amb els diferents tallers. En total hi setze estands amb propostes tan variades que van des d’una picapedrera a una artesana de la pigmentació amb elements naturals o un especialista de les sabates de pell fetes a mida. També hi ha construccions amb pedra seca, bosses fetes amb roba reciclada, espardenyes i objectes de forja.

El Contradans continua aquest dissabte amb les actuacions de l’Esbord i Marea Danza la matí i de l’Esbart Manresà, l’Esbart Sant Romà, l’Esbart Santa Anna i l’Esbart Valls del Nord a la tarda. Una de les grans novetats serà la nit musical amb Marcel Casellas i el seu House Aborigen. Serà a partir de les 20 h, a la mateixa plaça de les Fontetes.

El Festival es tancarà diumenge amb l’actuació d’Aukeran Dantza Konpainia, una formació del país basc que també oferirà un taller de dansa obert a tothom que hagi fet la reserva prèvia. Durant tot el cap de setmana hi haurà diversos tallers, des de construcció d’instruments fins a creació d’escorredors artesans de fang.